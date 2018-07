Pescara, sabato 14 luglio la Notte Bianca del Mediterraneo: divieti, strade chiuse ed info viabilità

Dopo il successo della Notte dei Saldi, con oltre 20 mila persone che hanno affollato le strade ed i negozi del centro sabato scorso, grande attesa a Pescara per la Notte Bianca del Mediterraneo sabato 14 luglio. Le due riviere cittadine, infatti, diventeranno due maxi isole pedonali con spettacoli, concerti, eventi di intrattenimento lungo tutta l'area interessata. A disposizione una massiccia presenza di bus navetta gratuiti dal pomeriggio fino alle 4 del mattino.

A presentare l'evento l'amministrazione comunale, con gli assessori Cuzzi e Blasioli ed il sindaco Alessandrini. Il vicesindaco Blasioli ha sottolineato come l'obiettivo della macchina organizzativa sia stato quello di risolvere le criticità registrare lo scorso anno, migliorando il sistema di flusso delle auto in ingresso ed in uscita, ricordando però che disagi saranno inevitabili visto l'enorme afflusso di persone previsto e dunque chiede per questo pazienza ai cittadini pescaresi per una notte importante per la città:

"Raddoppiati i mezzi di Tua per la riviera nord, dove avranno transito con corsia dedicata e triplicati quelli per la riviera sud, un potenziamento tale perché a sud la sede sarà promiscua. Il capolinea è unico e concentrato a Piazza Italia, sia per la navetta nord che per la riviera sud, evitando di farle confluire alla stazione centrale come avveniva lo scorso anno, per evitare duplicazioni di percorsi. I bus saranno gratuiti e faranno servizio dalle ore 17 e fino alle 4 di mattina"

Navetta nord: partenze ogni 10/15 minuti, con una media di 67 corse per 643 km di percorrenza potenziale.

Percorso. Andata da Piazza Italia, Corso Vittorio sarà in sede promiscua fino a via Chieti, si prosegue sempre su Corso Vittorio che da via Chieti sarà transitabile solo per navette, taxi, mezzi di soccorso, organizzazione e Polizia Municipale, al Bar Lucio Corso Vittorio torna promiscuo per consentire l’accesso all’area di risulta, poi si prosegue viale Muzii, via Regina Margherita, viale Kennedy e via Ruggero Settimo (tutta corsia riservata e quindi sono chiuse al transito veicolare), via Nazionale Adriatica nord, via Pazienza e arrivo al Parcheggio delle Naiadi (in sede promiscua)

Ritorno dalle Naiadi sulla Strada Parco: percorso assistito a 20 km orari e divieto di sosta dalle Naiadi a via Cavour, poi da via Cavour sarà possibile parcheggiare fino a via Silvio Pellico, a seguire la navetta proseguirà su viale Kennedy, via Regina Margherita, viale Muzii (tutto in sede riservata), poi viale Bovio e di nuovo Corso Vittorio fino al capolinea di Piazza Italia. Nel tratto di percorso della strada parco saranno presenti volontari della protezione civile, transenne e nastri segnaletici e, come detto, la velocità di 20 km/h, possibile in questo solo tratto per la assenza di incroci con strade di collegamento mare-monti.

Navetta sud: partenze ogni 15/20 minuti, 90 le corse per 1.233 km di percorrenza, fino a Francavilla. Tutto in sede promiscua.

Percorso. Andata: Piazza Italia: viale Marconi, via Pepe, visa D’Avalos, via della Pineta, via della Bonifica, via Celommi, viale Primo Vere e arrivo a Francavilla al Mare e ritorno sullo stesso percorso fino a piazza Italia

I parcheggi saranno gratis dalle 17 di sabato 14 luglio. Ecco le aree di sosta a disposizione:

A Nord: parcheggio delle Naiadi (350 posti auto), Strada Parco, tratto via Cavour - via Muzii (450 posti con accesso da via Milite Ignoto, viale Bovio, via Pellico e via Cavour solo verso sud) area di risulta (2.245 posti accessibili da via Michelangelo da nord e da via Bassani Pavone dalla zona Colli e ovest), lungofiume nord (450 posti)

: area golenale e lungofiume (450 posti auto), parcheggio di via Pepe, Tribunale e antistadio (900 posti) e adiacente area di via Barbella e via Figlia di Iorio, raggiungibili con il percorso guidato che rende di nuovo transitabile il tratto di lungomare Colombo che porta fino a via Figlia di Iorio direzione nord/sud, per consentire il deflusso delle auto. Si accederà a questo parcheggio solo da via Barbella per la contemporanea chiusura del lungomare

Le riviere saranno chiuse al traffico dalle 17 all'alba, con il divieto di sosta che scatterà già sabato alle 16. Chiusa dalle 17 anche la rampa d'accesso di Piazza Italia.