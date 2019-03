- FOTO - Al via a Pescara le riprese del film "Push out" con Francesca Giuliano ed Antonella Ponziani

Sono iniziate le riprese del short movie "Push Out" dedicato al tema dei disturbi alimentari. Il film infatti sarà girato fra le province di Pescara e Chieti e nell'entroterra abruzzese, e vede nel cast la presenza di Antonella Ponziani e Francesca Giuliano con la regia di Marco D'Andragora. La Ponziani, David di Donatello e del Nastro d'argento come 'Migliore attrice protagonista' in "Verso sud" è la protagonista assieme a Francesc Giuliano, modella curvy di "Avanti un altro" di Bonolis.

Il film è ispirato ad una storia vera e racconta tutti gli aspetti dei disturbi alimentari e delle discriminazioni causate da queste patologie, sarà distribuito nel circuito di festival cinematografici nazionali ed internazionali e successivamente nelle scuole. Il film è patrocinato dalla Regione Abruzzo.