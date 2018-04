Solidarietà: a Pescara torna la "Partita del Cuore"

Torna a Pescara la Partita del Cuore, evento benefico per la raccolta di fondi in favore delle associazioni Uilm e DiversiUguali che ogni giorno si prodigano per aiutare i disabili e le loro famiglie. Appuntamento domenica 6 maggio a partire dalle ore 17 con un triangolare che vedrà in campo gli Abruzzo all Stars di Modesto Lanci e composta da personaggi come Piero Mazzocchetti, Davide Cavuti, Marco Papa (capitano) gli ex calciatori Franco Marchegiani, Gianluca Colonnello, Michele Gelsi, Fabrizio Cammarata, Felice Mancini, Vincenzo Lambertini, il manager sportivo Dino Zampacorta e il presidente Daniele Sebastiani.

La seconda squadra è quella di Armoniae, associazione che ha organizzato l'evento patrocinato dal Comune, capitanata da Luigi Abete e Donatella Columpsi composta da personaggi dello spettacolo e sportivi. La terza squadra invece è quella della Polizia di Stato.

Luigi Abete presidente dell’associazione Armoniae:

“Prevediamo di portare 5.000 spettatori sugli spalti, il ricavato lo destineremo a Uilm e DiversiUguali in modo che si sostengano entrambe le realtà che ogni giorno affrontano la disabilità e si sostengono le famiglie. Ringrazio gli sponsor che ci hanno aiutato a organizzare l’evento, grazie anche agli Abruzzo All Stars che rispondono sempre alla chiamata in campo e alla Uisp Abruzzo con Aòberto Carulli che ci ha fornito i sei arbitri. Venite tutti perché lo sport fa bene”.

La Polizia per l'occasione donerà un'opera del valore di 30.000 euro del Maestro Enrico Dico.