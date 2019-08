A Pescara la "Notte di San Lorenzo" fra shopping ed eventi in centro

Una serata e nottata speciale quella del 10 agosto a Pescara in occasione della "Notte di San Lorenzo", con eventi e negozi aperti in centro. L'assessore Cremonese ha presentato questa mattina l'iniziativa assieme ai rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato, ai consiglieri consiglieri Christian Orta e Zaira Zamparelli ed alla presidente della commissione turismo, cultura e grandi eventi Manuela Peschi.

Lungo le strade del centro, ci saranno spettacoli, artisti di strada ed attrazioni per adulti e bambini, con l'evento a costo zero per il Comune e che ha visto la sinergia fra le associazioni di categoria ed i commercianti della zona.

L'assessore ha spiegato:

In Corso Vittorio Emanuele II ci saranno 5 punti musicali (con DJ set, Piano Bar, band di musica pop), scuole di ballo, trampolieri, proiezioni di film di animazione, il mercatino, 2 aree di giochi gonfiabili per bambini, il simulatore 3D e un’esposizione di Moto. In corso umberto si esibirà una band e ci sarà una scuola di ballo. In Via Firenze ci saranno diversi angoli di musica così come in via Roma. In via Trento è prevista un’esposizione di auto d’epoca e moto, un’area per i giochi dei bambini e un’area per la proiezione di film di animazione. Il tutto, ovviamente, legato insieme dalle attività commerciali aperte e fruibili per lo shopping serale e notturno.