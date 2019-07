Pescara, torna la "Notte delle Biciclette"

Venerdì 2 agosto torna la "Notte delle biciclette" ciclo passeggiata serale per le vie di Pescara, organizzata dalla Fiab e dall'Avis Pescara. Si partirà da piazza Salotto alle 20,30, dove gli organizzatori raccoglieranno le iscrizioni. Si tratta di una passeggiata aperta a tutti, adulti e bambini con la finalità di sensibilizzare tutti alla bellezza della città vissuta in modo sostenibile attraverso la bici, sottolineando poi l'importanza di una corretta illuminazione per le biciclette nelle ore serali e notturne. L'altro tema è quello della donazione di sangue, un gesto semplice e di grande responsabilità sociale.

Il controbuto è di 3 euro per i non soci Fiab e di 1 euro per gli iscritti. A tutti i partecipanti “paganti” verrà rilasciato un ticket, col quale recarsi nel gazebo Avis dove ritirare gli omaggi e i gadgets messi a disposizione dagli organizzatori.

Caratteristiche tecniche del percorso

• Distanza totale: 12 km circa

• Difficoltà fisica: facile

Il percorso, tutto con fondo asfaltato, si sviluppa su piste ciclabili protette e tratti di strade aperte. Il tragitto è adatto ad ogni tipo di bicicletta, meglio se equipaggiate con un rapporto a più velocità che aiuti ad affrontare i modesti dislivelli che si incontreranno.

Equipaggiamento

• qualsiasi bicicletta (city bike, bici da trekking, MTB, bici da corsa ecc.)

• pompa per il gonfiaggio delle ruote

• casco

Per info ed iscrizioni: 371 1906295, promozione@pescarabici.org