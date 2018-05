Piazza Muzii: Amnesty International scende in piazza per Amal Fathy

La sezione pescarese di Amnesty International si mobilità in un raduno pacifico per rivendicare i diritti umani calpestati dalla National Security. Il recente caso giudiziario che ha come protagonista Amal Fathy, colpevole di un post sgradito sulla violenza alle donne, si riallaccia a quello di Giulio Regeni.

Il marito di Amal, Mohammed Lofty, è infatti colui che ha assistito legalmente il giovane italiano. Oggi pomeriggio 29 maggio alle 18,30 in piazza Muzii, si terrà una manifestazione per chiedere la libertà della giovane attivista arrestata in Egitto con l'accusa di terrorismo. E giovedì 31 Riccardo Noury sarà in città per illustrare il rapporto annuale. Il portavoce nazionale di Amnesty International parlerà dei soprusi commessi in tutto il mondo dai regimi dittatoriali e di altre violazioni all'umanità nel corso di due appuntamenti. Il primo, in mattinata, all'Università e nel pomeriggio alla libreria "Primo Moroni".