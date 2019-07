Pescara, torna MusicArte nel Parco: il programma dell'edizione 2019

Torna anche quest'anno la rassegna estiva di concerti ed eventi "MusicArte nel Parco", organizzata ed ideata dal direttore artistico Maria Gabriella Castiglione. A partire dal 25 luglio fino al 28 settembre un ricco calendario di appuntamenti in programma all'Aurum, nella sala Flaiano e nella sala D'Annunzio. La rassegna ormai compie 24 anni e come sottolinea la Castiglione non gode di alcun contributo pubblico.

Maria Gabriella Castiglione, direttore artistico del Festival, artista, concertista e docente di pianoforte, cerca da anni di sovvertire, grazie alle composite programmazioni della rassegna musicale pescarese, la tendenza dei giovani a non ascoltare la musica classica. E a dare una risposta compiuta a tale fenomeno.

Il programma completo:

Giovedi 25 Luglio

Inaugurazione Festival: Coro Gamut - direttore Serena Marino, “Just your love” - musica polifonica minimalista

Domenica 28 Luglio

Incontro con la musica da camera - Prima parte: Enrica Finizio, Lella Vinciguerra - flauti, Paolo Del Duchetto -

pianoforte. Seconda parte: Ilaria Nallira - violino, Tiziana D'Orazio - pianoforte. Musiche di R.Schumann

Lunedi 29 Luglio

Coro “Le voci delle ville” Ortona canti e balli del nostro Abruzzo, direttore Rosanna Meletti - Daniele Iacovella -

fisarmonica, Mauro D'Alfonso - pianoforte, Gioia Granata - soprano solista, Daniele Di Nunzio - tenore solista

Mercoledi 31 Luglio

Professione danza con la direzione di Michela Sartorelli presenta: “Etude”, coreografie di Harald Lander -

“Devozioni dialettali”, coreografie di Roberta Ferrara

Giovedi 1 Agosto

Young clarinet Ensemble - direttore Leontino Iezzi, musiche di Piazzolla, Verdi, Morricone. Dehann, Puccini

Venerdi 2 Agosto

Ensemble vocale a cappella “Note in corso” - polifonia antica e moderna, direttore Cristina Di Zio, Maria Del

Mar Cabezuelo - pianoforte, Enrico Ferri - percussioni

Domenica 4 Agosto

Rossella Rezzolla - Recital di chitarra classica: La chitarra tra temi popolari e musica colta - Musiche di

Roncalli, Bach, Frescobaldi, Duarte, Hackett, Torroba, Llobet e Sanz

Giovedi 8 Agosto

Tosti inCanto: le più celebri melodie in chiave polifonica con arrangiamenti inediti Ensemble vocale “Dulcis

incanto” Letizia Triozzi - soprano, Maurizio Chiavaroli - pianoforte e direttore

Venerdi 9 Agosto

Giovani Musicisti in concerto - direzione: A. Candeloro e M. Gabriella Castiglione

Dimitri Candeloro, Enrica Rusiello, Letizia Perna, Sofia Schitroma, Benedetta Liberatore, Mariaclara Duta,

Damaris Palinca - violini; Angelica Dell'Orso, Giusy Sierri, Desire Cocco Gaia Ciferni - pianoforte; Michele

Brunetti - canto lirico, direzione Renato Caldarale

Venerdi 23 Agosto

Prima parte: Ensemble vocale Harmonia mundi, Elisabetta Fusco - direttore, Patrizia Starinieri – soprano.

Seconda parte: Tu chiamale se vuoi, emozioni, viaggio tra le canzoni d'amore anni 60 ad oggi, Chiara Cutilli -voce

Giovedi 29 Agosto

“Il trionfo e virtuosismo della fisarmonica classica” - direzione Renzo Ruggeri.

Fisarmonicisti vincitori di concorsi nazionali e competizioni internazionali

Sabato 31 Agosto

I solisti - Prima parte: Silvia Monti - violino solo – Omaggio a J.S.Bach

Seconda parte: Simona Ciaccia - recital di pianoforte, musiche di Chopin, Saint-Saens, Bach

Giovedi 3 Settembre

Le trois graces”: Giulia Di Fabio, Kristina Esekova, Rossella Frasca – violini.

Musiche di J.V. Bella, F. Haendel, M. Spiess

Venerdi 4 Settembre

Coro polifonico “Acli 2000” di Chieti - direttore Diana Baboro.

Amelia Zappacosta - pianoforte, Rino Zappacosta – fisarmonica, Eugenio Surricchio - basso elettrico

Sabato 14 Settembre

Quartetto d'archi: Anastasia Candeloro, Natalia Candeloro – violini, Benedetta Masciulli – viola, Giovanni

Narcisio – violoncello. Musiche di J. Haydn e A. Dvorak

Sabato 21 Settembre

Koreos Ballet School presenta:

Prima parte “Carmen suite” di Bizet, regia e coreografia di Jonathan Tabacchiera

Seconda parte “Juliet dream” da Shakespeare, regia e coreografie di Stefania Bonpensiere

Sabato 28 Settembre

Solo piano: recital di Maria Gabriella Castiglione – pianoforte, concerto dedicato a mamma Filomena