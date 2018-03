Movida di Pasqua per il popolo della notte pescarese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Movida di Pasqua questa settimana per il popolo della notte pescarese. Si parte dal Megà Disco Dinner della famiglia Vaccaro che sabato propone Bombelaya, l’animazione dei migliori Club d’Italia che insieme alla musica di Andrea Germani e Jonathan Sterli farà impazzire i presenti dalla cena fino all’alba di Pasqua. A Pasquetta lo staff si sposta al Tortuga dove, con il pranzo e l’aperitivo in disco, si festeggerà in riva al mare.

Al Nettuno di Stefano Cardelli, sabato dopo i festeggiamenti per il 6° anno di attività latina, torna la Fabrica del Ritmo, l’evento ormai fisso del sabato notte che non poteva mancare a Pasqua. Musica di Dj Caliente, Damiano Almonti e Daniel de Cuba affiancati dall’animazione del locale. Domenica di Pasqua con il pranzo proposto da Stefano Cardelli e Pasquetta con festa per il Nettuno, che così farà divertire tutti per tutti i giorni di festa.

Il Cutty Sark di Ezio e Aldo torna venerdì con una nuova serata di 'Ti Porto Via con Me', il nuovo appuntamento già cult di Luca Stirpe e Daniele De Melis che, in collaborazione con Andrea Nuccitelli, Paride Aloisi e Danilo la Rovere, ogni settimana rinnova, con il tutto esaurito a cena e il sold out dopo cena, il divertimento pescarese. Nicola Simone, Jonathan Sterli e la voce di Lucas fanno il resto.

Alle Torri Camuzzi, il Bistrot Camuzzi dei fratelli Fuschini torna con i due appuntamenti ormai diventati un punto di riferimento. Il Venerdì con Winile, organizzato da Giampaolo Oro e la musica di Alessandro Marini che questa settimana vede la collaborazione con Aled di Rocco e il suo Sax, cena e divertimento assicurato nella splendida location delle torri trasformate per l’occasione in un vero e proprio club. Sabato, invece, il bistrot propone sempre cena disco e divertimento con la consolle presidiata da Pelè e la voce di Lucas che tra successi italiani e la musica più moderna fanno come sempre divertire i presenti.

Ma Sabato per gli amanti del latino c’è anche l’appuntamento con il Cafè del Mar, il locale di Cotellessa torna con l’appuntamento settimanale dedicata alla musica latina per una serata da passare a cena e poi ballare fino a notte fonda tra musica latina con lo staff del locale. Musica e divertimento anche a Pescara Vecchia con il Diavolo & l’AcquaSanta di Roberto Sabatelli che ogni sera propone cena e live con buona cucina e divertimento assicurato.

Sempre a Pescara vecchia continua il successo del Glam di Stefano Dottore con la Direzione Artistica di Lele Ferrante: sabato doppia area con Emanuele Di Sante in una consolle e Lele Ferrante nell’altra per accontentare i clienti con tutti i generi musicali, dalla commerciale all’house.

Per Pasqua torna a riaprire anche il 'Tre Palme' di Stefano Moretti. Da sabato 31 marzo, infatti, torna il nuovo locale con il ristorante che propone menù pesce, carne e pizza in attesa della calda stagione estiva che si preannuncia ricca di sorprese per lo storico locale. A Pasqua e Pasquetta si potrà pranzare al Tre Palme in compagnia di live e divertimento in riva al mare.

