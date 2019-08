A Pescara Miss Donna Speciale, il concorso che premia la nuova identità sessuale

Una serata che avrà come assolute protagoniste le nuove donne, definite "speciali" dall'organizzazione curata da Giò Sensation in collaborazione con Pamela Viana, miss Trans Abruzzo 2018. Il singolare concorso di bellezza vedrà in gara diverse concorrenti che hanno terminato il periodo di transizione e che sia dal punto di vista biologico che legale sono a tutti gli effetti riconosciute di sesso femminile.

Diretta streaming su http://www.ilpiccolemagazine.it