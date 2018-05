Pescara a caccia di talenti per ‘Miss Burlesque Italia"

Fanno tappa a Pescara le selezioni per la nuova "Miss Burlesque Italia", il nuovo talent show di Zelig tv in onda da giovedì 19 aprile ore 22.30. Oggi domenica 6 maggio dalle 10 presso l'Auditorium Flaiano sarà possibile partecipare alle audizioni per scegliere le aspiranti miss che si sfideranno nel programma

Femminilità, seduzione, ironia, intelligenza e un look ultra sexy stile pin up i requisiti per partecipare alla selezione che porterà le ragazze alle tre serate finali a Milano, giudicate da Milena Bisacco, burlesque coach delle più grandi artiste italiane, insegnante e professionista di burlesque e arte scenica , Stefano Regina, image maker e start up manager presso Vivienne Westwood.

Su Zelig TV si vedrà la versione sexy e un po’ retrò del burlesque, quella nata negli anni ’90 con un revival vintage che ha recuperato le sofisticate e carnevalesche atmosfere di fine ottocentoin un’ironia tutta moderna.

Per candidarsi: http://zelig243.tv/burlesque