Pescara, studenti "ciceroni" per le Mattinate Fai d'Inverno

Settima edizione delle "Mattinate Fai d'Inverno", organizzate dal Fondo Ambiente Italiano e patrocinate dal comune di Pescara. Dal 26 novembre al 1 dicembre i ragazzi delle scuole faranno da "ciceroni" per i loro coetanei delle varie classi scolastiche illustrando le bellezze e risorse culturali ed artistiche del Pescarese.

I giovani, scelti dai docenti ed appositamente formati, trasmetterano ai loro compagni il valore e l'importanza di questi beni e del patrimonio, spesso sconosciuto, che nasconde la nostra città e tutta la provincia. Saranno aperti più di 170 tesori spesso non accessibili al pubblico in oltre 100 città italiane. A Pescara, saranno gli studenti dell'IPSSAR "F. De Cecco" - Sezione Accoglienza Turistica di Pescara a fare da ciceroni per le varie classi studentesche. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal presidente del consiglio comunale Pagnanelli, dalla responsabile della delegazione pescarese del Fai Rosaria Morra, dalla dirigente dell'Ippseoa De Cecco Alessandra Di Pietro e dalla consigliera Leila Kechoud.