Anche a Pescara la manifestazione "Black Lives Matter" per la morte di George Floyd

Si terrà anche a Pescara, come in molte altre città d'Italia, la manifestazione “Black Lives Matter” organizzata da Anpi, Rete oltre il Ponte ed altre associazioni antifasciste abruzzesi, ed indetta a livello nazionale da Rete della Conoscenza, Link, Arci ed altre associazioni, movimenti e sigle sindacali.

Appuntamento sabato 6 giugno in piazza Sacro Cuore alle 18 rispettando il distanziamento sociale e con i dispositivi di protezione individuale. L'obiettivo dei manifestanti è quello di esprimere solidarietà alle proteste scoppiate negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd avvenuta durante un arresto della polizia, e per esprimere vicinanza a tutte le vittime di razzismo e suprematismo bianco.

Gli organizzatori hanno aggiunto:

In questo momento di forte ribellione e rifiuto verso l’oppressione e le disuguaglianze che sono ancora ben radicate nella nostra società, attivarsi e aderire alle proteste scoppiate in America è necessario più che mai. Bisogna prendere posizione e ribadire con convinzione il valore dell’antifascismo, dell’uguaglianza e dell’antirazzismo Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, proseguono gli organizzatori, le istituzioni italiane non hanno ancora preso una posizione e per questo è necessario auto organizzarsi per dar voce agli oppressi, per un problema che non è nato con la morte di Floyd ma che ha radici molto più antiche e va arginato con i giusti strumenti.