Pescara, uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi destinati ai bambini e ragazzi malati o con disagi sociali

Raccogliere fondi per erogare borse di studio a ragazzi malati o con disagi sociali, particoralmente meritevoli dal punto di vista scolastico. È questo l'obiettivo della raccolta fondi avviata dall'associazione "Alda e Sergio per i bambini" e supportata dall'amministrazione comunale di Pescara.

Questa sera, 22 novembre, ci sarà lo spettacolo “Io” scritto da Massimo Liberatore e messo in scena con la regia della stessa Sperinteo e di Elisabetta D’Amore al Circus che rappresenterà il primo momento per avviare la raccolta.

L'assessore Di Nisio ha dichiarato di aver apprezzato molto la collaborazione fra l'associazione e le scuole e parrocchie per ricevere segnalazioni relative ai ragazzi meritevoli del contributo:

"In sostanza l’Associazione quasi non comparirà per evitare di essere invasivi nei confronti delle famiglie e dei ragazzi. Conoscendo il Presidente, che da anni è impegnato in attività di Volontariato, sono certa della piena riuscita quest’anno dell’obiettivo da loro fissato. Come Comune abbiamo fornito un contributo economico per le borse di studio ma ora il grosso del lavoro è affidato a noi tutti. Una prima occasione per manifestare la nostra partecipazione alla iniziativa è l’appuntamento per domani sera, venerdì 22 novembre, allo spettacolo di beneficenza “Io” presso il cinema Circus, con offerte libere che andranno per finanziare il Progetto”.