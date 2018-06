Pescara, IndieRocket Festival 2018: tre giorni di musica ed eventi al Parco Cocco

Tre giorni di musica, balli, ma anche laboratori all'aria aperta. Torna con la quindicesima edizione l'IndieRocket Festival, ospitato nel parco Cocco nel cuore di Portanuova. Dal 29 giugno al 1 luglio, gruppi ed artisti da tutto il mondo arriveranno in città per proporre musica indie dalle sfumature multietniche.

L'evento, patrocinato dal Comune, è stato presentato questa mattina dall'assessore Di Iacovo:

“Abbiamo voluto dare poco spazio alle parole e molto di più alla musica con una performace dal vivo in occasione dei 15 anni di IndieRocket iniziativa musicale più partecipata e amata della regione, che coinvolge gruppi da ogni parte del mondo. Ha una linea sperimentale e di ricerca importante, senza eguali in Italia, l’IndieRocket nasce dalle passioni di pochi ragazzi, primo fra tutti Paolo Visci che lo ha inventato e portato avanti, ma ora è diventato un vero e proprio centro di creatività e solidarietà e si basa sul lavoro di tanti volontari e volontarie, che rendono possibile la costruzione di questo importante festival, che è diventato una colonna dell’offerta musicale di questa regione. Per alcuni anni è stato tenuto in esilio, noi lo abbiamo riportato nel cuore del Parco per vederlo crescere e rilanciare, cosa che sta accadendo”

Tre filoni musicali caratterizzeranno le serate: la prima dedicata al rock e alle incursioni di tutti i generi che in questi 70 anni di rock hanno sviluppato; le altre dedicate alla musica elettronica ed alla world music la domenica. Spazio anche all'ambiente e sostenibilità, con uno sconto del 20% per chi arriva al Festival in treno.

Tante anche le attività collaterali, fra laboratori di circo acrobatico, yoga e mindfulness, presentazioni di fumetti, mostre fotografiche e happening di arte contemporanea. In collaborazione con ISIA Pescara Design il 30 giugno anche una grande caccia al tesoro multimediale tra QR code misteriosi da decifrare con lo smartphone ed enigmi da risolvere attraversando la città in bici: la caccia avrà come tema “Segui lo scoiattolo”, dall'animale simbolo del festival, e prenderà il via alle 9 in piazza Salotto per chiudersi al Parco Di Cocco alle 19.

Le serate hanno un costo di 5 euro dopo le 21.