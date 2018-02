Ecco "Pescara in Love", tutto pronto per il San Valentino in città

Scalda i motori il San Valentino da guinnes di “Pescara in Love” nel Centro commerciale Naturale della Città. In piazza della Rinascita si prepara ad ospitare il cuore e il bacio più grandi d’Abruzzo, che si comporranno domani sera (14 febbraio) alle 19,30, dopo una giornata intensa di eventi, contest e iniziative per celebrare al meglio la Festa degli innamorati. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione e a cura della Endas Abruzzo.

“Con “Pescara in Love” per la prima volta festeggeremo gli innamorati in modo romantico e culturale – dice l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – Domani alle 19,30 in piazza della Rinascita comporremo un enorme cuore intorno a cui tutte le coppie che vorranno partecipare al bacio collettivo più grande della storia della città si posizioneranno per un flash mob d’effetto. Un evento che si annovera fra le iniziative nate in sinergia con le associazioni di categoria e con tutto il comparto commerciale, per rendere oltre che attrattiva, anche romantica la città per questa speciale festa dedicata all’amore.

Non ci sarà solo questo, ma anche dediche e frasi d’amore in un particolare scenario, nonché la possibilità di uno speciale shopping oltre a un contest fotografico sulla pagina di Pescara Urban Emotion: per la foto della coppia che si aggiudicherà più like sono previsti premi e sorprese. Tutto intorno anche musica dal vivo, reading di poiesie, video dedicati all’amore e dediche. L’invito è a chiudere con l’amore questo ponte di allegria iniziato con il Carnevale che ha visto in piazza migliaia di bambini in maschera nella giornata di domenica. Ci vediamo a piazza della Rinascita per vivere i momenti speciali di Pescara in Love”.