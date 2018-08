Anche a Pescara la giornata nazionale dei balneari italiani

"Dopo oltre 9 anni è tempo di passare dalle parole ai fatti!". Con queste parole il SIB annuncia la mobilitazione, prevista anche a Pescara, per la giornata nazionale dei balneari italiani domenica 26 agosto.

“È risaputo che il turismo con il 10% del PIL nazionale e il 12% degli occupati è un settore trainante della nostra economia - afferma Riccardo Padovano, vicepresidente del SIB - così come è noto che la balneazione costituisce il 60% del turismo. Ciò che non è ancora altrettanto chiaro è il ruolo e soprattutto la funzione della nostra balneazione attrezzata (se non agli addetti ai lavori). La "Giornata nazionale dei Balneari Italiani” del 26 agosto ha lo scopo di far conoscere all'opinione pubblica il grande e importante ruolo dei balneari italiani e, purtroppo, anche i problemi di 30.000 imprese, perlopiù familiari, che possono contare su oltre 100.000 addetti diretti”.