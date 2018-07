Incantevole la processione della Festa di Sant'Andrea 2018, ecco le foto

Come sempre suggestiva la processione in mare per la festa di Sant’Andrea che si è tenuta questa mattina a Pescara. Erano quattro le corone preparate in memoria della gente di mare, imbarcate a seguito del Santo insieme alla banda di Introdacqua. A trasportare il Santo è stata la barca "Aldo" di Mario La Selva.

“Questi quattro giorni ci riempiono di orgoglio – così il presidente della Commissione Cultura, Riccardo Padovano, con Mimmo Grosso e il Comitato, motore della festa – Amiamo profondamente questa festa, che esprime e ricorda la gente di mare e la nostra identità di città di mare”.

La processione in mare è stata ripresa in diretta da Rete 8. Intanto ci si prepara per il gran finale con lo spettacolo di fuochi pirotecnici che si terranno sulla diga foranea, anticipati dallo spettacolo di Massimo Ranieri (dalle 21,30 circa), per chiudere i quattro giorni di festa che mettono insieme Comune di Pescara, Comitato parrocchiale della festa, Associazione Armatori e Flag costa di Pescara.

Il Ponte del Mare e il molo saranno chiusi per ragioni di sicurezza a partire dalle ore 20 nella giornata di lunedì 30 luglio.

“Oltre a Massimo Ranieri, un grande nome della canzone italiana e un concerto da non perdere – dice l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – la festa chiuderà con un altro spettacolo, i fuochi pirotecnici sulla diga foranea. Sarà bello guardarli dalla spiaggia; dalle 20 saranno interdetti sia il molo che il Ponte del Mare. Non perdeteli perché la diga è ormai diventata la location ottimale per visibilità e sicurezza con una speciale e spettacolare versione ad opera di veri maestri di questa particolare arte”.

Quest’anno ci saranno maestri di fama internazionale. A conclusione dei festeggiamenti, la sera del 30 luglio, lo spettacolo dei fuochi sarà quello della Pirotecnica Morsani che illuminerà il cielo di Pescara dalla Diga Foranea, riflettendosi meravigliosamente sul mare. Una magia di luci e colori terrà i vostri occhi incollati al cielo, regalando emozioni e meraviglia con disegni e forme tra le stelle.