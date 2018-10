Pescara, Fla 2018: ospiti, eventi e programma

Tanti ospiti ed appuntamenti e diverse novità per il Fla - Festival di Libri e Altrecose 2018 a Pescara, in programma dall'8 all'11 novembre nelle varie location in cui ci saranno concerti, presentazioni di libri, workshop, mostre fra letteratura, cinema, musica,

arte, teatro, fumetti e fotografia e giornalismo.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina da Mente Locale di Vincenzo D'Aquino con la direzione artistica di Luca Sofri.

I nomi degli ospiti più attesi sono: Diego Bianchi e Marco Dambrosio (UZoro e Makkox di “Propaganda live”), l’astronauta Samantha Cristoforetti, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi del Trio Medusa, gli scrittori Maurizio Corona, Antonio Scurati, Paolo Giordano, Maurizio Maggiani e Diego De Silva, i giornalisti Giovanni Floris, Sergio Rizzo, Pierluigi Battista ed Ezio Mauro, i politici Fausto Bertinotti, Marco Minniti e Carlo Calenda, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, il maestro Mogol che ricorderà Lucio Battisti, il cantautore Vasco Brondi e la band Lo Stato Sociale con Luca Genovese.

Quasi tutti gli eventi sono gratuiti, e si divideranno fra il centro storico (Circolo Aternino, Auditorium Petruzzi, Casa D’Annunzio, Caffè Letterario e Museo delle Genti d’Abruzzo), Spazio Matta, Teatro Massimo e mercato di Piazza Muzii, oltre alle nuove location del Conservatorio Luisa D'Annunzio ed il Campus dell'Università D'Annunzio di Chieti. Alcune iniziative si terranno anche al circolo Babilonia, Don Gennaro, scuola Macondo e Bizarre Club. Saranno a disposizione i FullPass che permetteranno di evitare le code ed avere posti in prima fila durante gli eventi principali, oltre a sconti per le lezioni della Scuola Holden.

L'inaugurazione ufficiale avverrà giovedì 8 novembre alle ore 20.30 al Teatro Massimo dove Luca Sofri intervisterà Paolo Virzì in occasione dell'uscita del suo nuovo film "Notti Magiche".

Programma completo ed info: https://www.pescarafestival.it/