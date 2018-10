In 2mila da Abruzzo e Molise a Pescara per i 150 anni dell'Azione Cattolica

Arriveranno in 2 mila, sabato 20 ottobre a Pescara, dalle diocesi d’Abruzzo e Molise, per vivere da protagonisti “StradafACendo: 150 anni in corso d’opera”, la festa regionale per i 150 anni dell’associazione ecclesiale di laici più longeva d’Italia.

Il programma

Qui di seguito il programma dell'evento “StradafACendo: 150 anni in corso d’opera”: