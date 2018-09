Alla Madonnina un evento per promuovere l'integrazione fra la comunità africana e la città

Un evento per promuovere la cultura dell'integrazione fra la comunità africana e la città di Pescara. SI chiama “Parla con noi Africa” e si terrà venerdì 7 settembre dalle 18,30 alla Madonnina. L'iniziativa è patrocinata dall'amministrazione comunale ed organizzata dalle associazioni Baoba, Colibrì, la cooperativa Eta Beta e Fogoba-Il grande cerchio.

Il programma prevede momenti conviviali, enogastronomia, musica, danze e dibattiti aperti. L'assessore Di Iacovo ha spiegato le ragioni e gli obiettivi dell'evento:

“In questo preciso momento storico è di grande importanza promuovere iniziative di comunicazione e partecipazione che permettano alla città di Pescara diventata multietnica di poter rendere tutte le comunità cittadinanza attiva e propositiva verso la collettività. La nostra città ha una lunga e solida storia di accoglienza, le comunità africane, da quella senegalese a quella nigeriana, sono già alla seconda generazione, segno, questo, che non abbiamo problemi di integrazione. Non vogliamo averne per il futuro e non vogliamo che passi il subdolo messaggio che il diverso è delinquenza e insicurezza, per questa ragione ascoltare le loro storie è fondamentale per chi non le conosce e anche per chi non ha problemi di convivenza, ma non si è mai posto la questione che la presenza in città di comunità straniere potesse mai crearne”.