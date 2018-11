Torna a Pescara Etsy Made in Italy 2018

Torna anche quest'anno "Etsy Made in Italy" l'evento organizzato dall'amministrazione comunale e da Etsy Abruzzo che proporrà un mercatino di prodotti fatti in casa, a mano, oltre al vintage il tutto rigorosamente Made in Italy. Quest'anno l'iniziativa sarà ospitata all'interno dello Spazio Matta in via Gran Sasso 53 l'1 e 2 dicembre.

Ci saranno artisti, collezionisti ed artigiani selezionati in tutta Italia con apertura dalle 10 del sabato fino alle 20 di domenica. Si potranno così toccare con mano i prodotti che altrimenti sarebbero acquistabili solo sulla piattaforma online Etsy.com, oltre a vedere tutte le fasi di realizzazione e partecipare a workshop gratuiti e laboratori di cucito creativo, decorazioni floreali e molto altro.

Etsy Made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in 14 città italiane, coinvolgendo più di 200 artigiani e creativi su tutto il territorio nazionale.

Silvia Rotondo di Nonsolonuvole, Capitano del team di Etsy Made in Italy di Pescara:

“Quest’anno Etsy Made in Italy a Pescara si fa portavoce dello slogan “Speciale perché locale”, e ospiterà oltre 16 artigiani tutti provenienti dalla Regione Abruzzo. Le persone amano possedere qualcosa che provenga dalla propria città natale oppure da un luogo a cui attribuiscono un ricordo speciale e in questa II edizione abbiamo voluto dare ancora più risalto ai manufatti e agli artigiani che vivono nel nostro territorio e nel nostro territorio traggono ispirazione e diffondono bellezza e cura per il saper fare"

Per maggiori informazioni: etsy.com/madeinitaly/