Pescara: tre location per l'edizione 2018 di "Concerti Sotto le Stelle"

Sedici concerti, sedici appuntamenti emozionanti con la musica di tutto il mondo, per un viaggio musicale estivo in tre suggestive location: l'Aurum, le Naiadi e il Porto Turistico. Presentato questa mattina il programma della rassegna "Concerti Sotto le Stelle" diventato uno dei cardini dell'estate pescarese.

Ad illustrare il programma il direttore artistico, Maurizio Di Fulvio:

"Il programma ripercorre idealmente l’evoluzione del gusto musicale con proposte di tutti i continenti in un ideale giro del mondo, passando dalla musica classico-romantica alle tante espressioni contemporanee, dall’opera e operetta alla canzone “evergreen”, al pop e alla fusion, dalla musica afro e latino-americana alle tradizioni etniche europee, comprese quelle della penisola italiana, piene di contaminazioni e tanto suggestive quanto ancora inesplorate"

La prima data è il 6 luglio alle Naiadi con "SARAH JANE MORRIS, TONY REMY & MAURIZIO DI FULVIO TRIO".

L'assessore Di Iacovo ha sottolineato come questa manifestazione sia ormai attesa da tutti gli appassionati di musica per gli artisti di altissimo livello proposti in tutte e 25 le edizioni.Presente anche il musicista Alexian che ha spiegato che il 13 agosto si uniranno in un unico evento 8 gruppi di eccellenza abruzzesi e il ricavto della serata andrà in beneficenza.

Il Programma: