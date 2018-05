Pescara: due giorni di eventi da Barbuscia per la presentazione della nuova Classe A

L’azienda Barbuscia è protagonista di questo avvenimento con tre eventi che si terranno sabato e domenica, in contemporanea, nelle concessionarie di Lanciano, Pescara e nella nuova sede di Montesilvano che ospita l’officina autorizzata dei marchi Mercedes-Benz e Smart e che sarà il fiore all’occhiello per la vendita delle vetture e dei veicoli usati anche di alta gamma.

Il programma del 12-13 maggio

Lo showroom di Pescara ospita l’evento, organizzato in collaborazione con Mercedes-Benz, già virale sui social nazionali. Sotto l’hashtag #JustLikeYou è stato creato un hub virtuale dove tanti robot, artificial artist, all’invio di una foto profilo faranno il ritratto che sarà possibile ritirare in concessionaria nel weekend. Accanto all’aera dell’evento, un aperitivo e tanti gadget faranno da cornice alla regina indiscussa del salone, la Classe A, che si potrà scoprire, ammirare e guidare contest drive dedicati che ne illustreranno tutte le caratteristiche.

Protagonista anche nella filiale di Lanciano, la Classe A sarà presentata al pubblico di tutta l’area della Val di Sangro che ha già manifestato un grande interesse per la nuova arrivata. Anche lo showroom frentano avrà il suo evento con un dj set, un piacevole aperitivo e tanti gadget da regalare agli ospiti che interverranno.

L’opening party di Montesilvano è l’altro grande protagonista del weekend, è l’evento nell’evento. Dj Set, Esibizione Live, Led Wall Scenography, aperitivo e ricercati gadget estivi faranno da cornice alla presentazione della vettura ma anche e soprattutto alla riapertura della sede.

Da sempre appartenente alla famiglia Barbuscia, l’impianto sarà finalmente riaperto per soddisfare la grande richiesta di tutti i clienti che anche nella commerciale e popolosa zona di Montesilvano sono sempre stati abituati alla cortesia, affidabilità e garanzia del gruppo Barbuscia, presente sul territorio dal 1920 e che quindi da quasi 100 anni offre il meglio del settore automotive.

“Siamo davvero contenti” spiega Francesco Barbuscia titolare del gruppo insieme al fratello Luigi e al padre Piero “di riaprire la sede di Montesilvano che per anni è stata un punto di riferimento importante per il nostro business, per coprire una zona, della nostra provincia, da sempremolto spinta verso la vendita e le attività commerciali. Con la nuova officina e lo showroom del nostro usato garantito siamo sicuri di poter soddisfare ogni tipo di richiesta da un pubblico,affezionato e nuovo, che da noi si aspetta sempre il meglio.”

Di seguito il programma della serata a Montesilvano

Start at 17.00



Dj Set: Alessandro Marini



Live Drum Show: #Zeroelectrodrum



In diretta su: Radio Delta 1



Winery: Inalto - Vini d'altura di Adolfo De Cecco



Led Wall Scenography: On Display



Aperitivo: Bongé Catering

Un simpatico omaggio estivo!

Ingresso parcheggio: Via Verrotti 15, - Montesilvano.

Ingresso pedonale: Corso Umberto I, 382 - Montesilvano