Pescara, satira e caricature su D'Annunzio in stile "Paz"

Due eventi sabato 17 novembre dedicati a Gabriele D'Annunzio ed Andrea Pazienza, legati dal file rouge curioso e divertente della satira e delle caricature. Si chiama “Nghi me Nin ci S'appò” il doppio appuntamento all'Aurum delle 9,30 e 17,00 organizzato dall'Associazione Culturale “La Nave di Cascella”, dal Liceo Mistisconi Bellisario, dal Rotary club Pescara Nord e dal ristoranteTaverna 58.

L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Di Iacovo che ha spiegato le ragioni di questo connubio singolare:

“Nell'80° anniversario dalla morte di Gabriele d'Annunzio e nel 30° anniversario dalla morte di Andrea Pazienza, l'Assessorato alla Cultura della Città di Pescara in collaborazione con l'Associazione Culturale “La Nave di Cascella” ha voluto fare incontrare questi due geni attraverso il talento dei ragazzi del Liceo Artistico Misticoni Bellisario. I ragazzi riprodurranno immagini del Vate ma alla maniera di Pazienza, il fumettista che si è formato a Pescara e di cui abbiamo promosso una mostra ancora visitabile alla Maison des Arts della Fondazione PescarAbruzzo. Ho avuto modo di vedere delle tavole e sono molto interessanti, per cui invito tutti a partecipare all’inaugurazione e a visitare la mostra”

Silvano Console, dell'associazione La Nave di Cascella ha aggiunto che i due appuntamenti saranno l'occasione per conoscere aneddoti e curiosità sul Vate, che usò proprio la frase “Nghi me Nin ci S'appò” in una lettera inviata alla madre Luisa il 30 novembre 1911 da Arcachon, dove trascorreva il periodo del suo dorato “esilio” francese, in fuga dai creditori italiani. Ci sarà anche Nduccio che racconterà in modo comico la vita di D'Annunzio.

SABATO 17 NOVEMBRE Aurum Sala “d'Annunzio”

ore 9,30 INAUGURAZIONE

- TAGLIO DEL NASTRO con le Autorità e gli studenti

- ASSAGGIO DI LECCORNIE DANNUNZIANE a cura della Taverna 58

- APERTURA DELLE MOSTRE

“D'Annunzio nella caricatura mondiale” dalle riviste di satira del Novecento

“Il sorriso dell'Imaginifico” di Nino Di Fazio

Opere realizzate dagli studenti del MiBe alla maniera del PAZ e

- PROIEZIONE DEI FILMATI

ore 17,30 RIPRESA LAVORI

- CONVEGNO “d'Annunzio particolare: aneddoti e curiosità sull'uomo che volle fare della sua vita un’opera d'arte”

- PROIEZIONE VIDEO

“La 'nnumenate. Che fine ha fatto la Figlia di Iorio?” - 1995 - alunni e docenti dell'Istituto Statale d'Arte di Pescara.

“La Pioggia nel Pineto” rivisitata dagli alunni del “Misticoni-Bellisario” “Gabbriele” - Aneddoti e curiosità raccontate da Germano D'Aurelio - Nduccio.