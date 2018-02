Pescara: Carnevale e San Valentino carichi di eventi in centro

Tre giorni di festa in arrivo in centro a Pescara, grazie alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale nel Centro Commerciale Naturale.

Si parte sabato 10 e domenica 11 febbraio quando si festeggerà il Carnevale dedicato soprattutto ai bambini ma anche per gli adulti con animazione, giochi ed allegria a Piazza della Rinascita dalle 16,30 alle 19 del 10 febbraio e per tutta la giornata di domenica 11 con la sfilata dei carri e delle maschere.

Mercoledì 14 febbraio invece andrà in scena, sempre a Piazza Salotto, "Pescara in Love": una serie di iniziative legate alla festa di San Valentino per celebrare le coppie e gli innamorati con reading letterari, poesie d'amore, musica, arte, cinema e flash mob oltre a sconti per le coppie in moltissime attività commerciali del centro.

Alle 19,30 poi appuntamento con il bacio da record, il più grande bacio collettivo mai realizzato a Pescara: