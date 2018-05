Atlete pescaresi sugli scudi ai campionati assoluti italiani CSEN 2018 di Danza Moderna

Si sono svolti a Roma i Campionati assoluti italiani CSEN 2018 di Danza Moderna, che hanno visto primeggiare alcune atlete pescaresi guidate dalla maestra Paola D’Intino della palestra Encore Ballet & Fit. Impegno, sacrificio e dedizione hanno dato i loro frutti facendo piovere medaglie per le nostre concittadine nel teatro 1 di Cinecittà.



Gaia Del Prete. PRIMA classificata nazionale danza modern under 14



Federica Palla TERZA classificata nazionale danza modern contemporary under 18



Gruppo under 18 SECONDE classificate nazionale danza modern fantasy



Gruppo over PRIME classificate nazionale modern lyrical



Antonella Di Nicola TERZA classificata nazionale categoria under 18 hip hop

"Grazie ragazze, siete voi che portate avanti il mio sogno - ha dichiarato con orgoglio la maestra Paola D’Intino - Ora però ho decisamente bisogno di ferie!".