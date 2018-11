Pescara, due giorni all'insegna del vino all'Aurum con "Viva la vite"

Due giorni dedicati al vino ed ai produttori di alta qualità italiani ed europei all'Aurum di Pescara. Domenica 11 novembre e lunedì 12 novembre appuntamento con la fiera che permetterà agli utenti di acquistare bottiglie e vino sfuso degustati all'interno degli stand di esposizione.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale "Viva la Vite" e patrocinata dal Comune di Pescara. L'assessore Cuzzi ha sottolineato l'importanza dell'evento per promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane:

"La due giorni è una seconda edizione, sintomo che la manifestazione ha avuto successo l’anno scorso, l’Aurum tornerà ad essere contenitore non solo dei prodotti locali e nazionali, ma anche delle storie che l’enogastronomia e racconta attraverso la sua economia e Pescara si riconfermerà come una felice vetrina attraverso l’evento”

Gli organizzatori Giorgia Brandimarte, Carlos Casasanta e Giuseppe Maria Zolfo hanno aggiunto:

"Esporranno imprenditori locali e provenienti da diverse regioni d’Italia: la due giorni seleziona le aziende che seguono direttamente tutte le fasi produttive, dalla coltivazione della vite all’imbottigliamento, che utilizzano solo uve proprie o acquistate nello stesso territorio, con particolare attenzione a quelle che non utilizzano prodotti chimici di sintesi, erbicidi, funghicidi, sistemici ed organismi manipolati geneticamente, che fanno un utilizzo consapevole dell’anidride solforosa SO2 e che non utilizzano elementi esogeni che possano distogliere la rappresentatività di un terroir. Sono previsti anche diversi incontri, laboratori e degustazioni che si terranno all’interno della struttura in particolari sezioni dedicate agli aspetti più divulgativi”