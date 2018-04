Caccia al Tesoro Botanico: Pasquetta tra i grandi alberi al Parco dei Ligustri

Presso il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino la Pasquetta sarà all'insegna della botanica, dell'educazione ambientale. La giornata sarà dedicata, dalle ore 10, alle visite guidate e alla presentazione del nuovo giardino completamente rinnovato nei percorsi nella collezione botanica.

A partire dalle 15 ci sarà la Caccia al Tesoro Botanico, evento promosso dalla famosa rete d'eccellenza dei Grandi Giardini Italiani, che intende avvicinare i bambini alla botanica in maniera giocosa. All'interno del giardino paesaggistico bimbi e famiglie saranno accompagnati in una speciale ricerca dei tesori botanici nascosti, tutto studiato per apprendere con il divertimento i segreti dei grandi alberi e del giardino.