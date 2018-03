Pasqua: a Montesilvano la Via Crucis in vernacolo al Colle

Sabato 24 marzo, con inizio alle ore 19, ci sarà la rievocazione della Via Crucis che si snoderà con un corteo di 40 figuranti in costume d'epoca. Per il quarto anno la Sacra Rappresentazione si terrà nel suggestivo borgo di Montesilvano Colle. L'organizzazione, curata dall'associazione Vides Pescara Onlus, si avvale degli attori del laboratorio teatrale Le Carriole diretti dal regista Oliviero Zimuel. La parte musicale sarà invece affidata al coro Beato Nunzio di Pescara e alla Polyphonia di Spoltore.

La particolarità della Passione di Cristo sta nella sua narrazione dialettale con testi del poeta Guido Antonioli che si alterneranno a dialoghi e recite in italiano.Le prime 9 stazioni saranno rappresentate tra i vicoli del centro storico, mentre le restanti 6 verranno interpretate su un palco allestito in piazza. Tra i protagonisti, Francesco Morelli e Laura D'Agostino, rispettivamente nel ruolo di Gesù e Maria.