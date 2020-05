La parrocchia della beata vergine Stella Maris festeggerà Santa Rita da Cascia con la messa in diretta Facebook

Sarù una festa per Santa Rita da Cascia particolare quella di quest'anno per la parrocchia della beata vergine Maria Stella Maris. A causa delle restrizioni per il Coronavirus e a causa dei danni provocati dalla grandinata del 10 luglio scorso che provocò seri danni e l'inagibilità della chiuesa, quest'anno non ci saranno le sante messe celebrate alla presenza dei fedeli.

Il parroco padre Giancarlo e il superiore padre Damiano però grazie ai social ed alle nuove tecnologie, terranno una messa alle 19 di venerdì 22 maggio con diretta Facebook dalla pagina ufficiale https://www.facebook.com/stellamaris.santarita