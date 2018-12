Il Parco di Babbo Natale a Pescara Fiere

Prima edizione del Parco di Babbo Natale coordinato dall'Associazione Periferie in Centro in Collaborazione con il Comune di Pescara, Assessorato Turismo e Grandi Eventi. Spiega Francesco Marino, Presidente dell'Associazione Periferie in Centro:

"L'evento è ideato per la gioia dei bambini e segna l'inizio del percorso che la nostra Associazione perseguirà cercando di portare il più possibile una serie di eventi e manifestazioni nelle periferie. Per questo va un ringraziamento all'Amministrazione, con particolare attenzione all'assessore Giacomo Cuzzi, che ci ha dato questa opportunità e ci ha permesso di iniziare un percorso che vuole coinvolgere tutte le periferie della nostra amata Pescara. Questo percorso nasce con l'idea e l'impegno di ridare dignità a coloro che vivono nelle periferie (molte volte abbandonate se non proprio dimenticate) coinvolgendole direttamente nel fare delle attività, facendole sentire parte attiva della città. Il Natale è alle porte ma noi stiamo già pensando al Carnevale, abbiamo bisogno di altre realtà come la nostra che ci aiutino a realizzare l'evento che abbiamo in mente".