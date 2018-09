A Montesilvano si manifesta per la modifica del codice civile a favore degli animali

Domenica 30 settembre si svolgerà una manifestazione nazionale, apolitica e apartitica, promossa da cittadini con la collaborazione di alcune ONLUS, volta a sollecitare il legislatore italiano a modificare il Codice Civile in chiave animalista.

Sempre domenica e in contemporanea in 12 regioni e 14 città italiane, la manifestazione si svolgerà anche a Montesilvano dalle 17 alle 19.30 presso il Parco della Libertà, gestito dall’Associazione Dog Village, che amministra anche l’attiguo canile comunale.

Si chiede che l’attuale normativa definisca tutti gli animali come esseri senzienti e riconosca, inoltre, la soggettivita’ giuridica agli animali da affezione. In questo modo, dall’auspicata riforma del Codice Civile deriverà un ampliamento delle tutele previste a favore di tutti gli animali.

Il programma

Oltre alla raccolta firme per la modifica del Codice Civile, esperti del settore terranno seminari informativi su “Animali e Codice Civile” e “Potere curativo degli animali”. A seguire verrà condotto un Laboratorio cinofilo per bambini. Per concludere, ci sarà un reading a cura del regista Domenico Galasso. Alla chitarra Rossella Rezzolla.