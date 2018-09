Al Parco della Libertà di Montesilvano laboratori, giochi e natura per bambini

Stimolare e sviluppare i sensi dei bambini. Questo l’obiettivo de “I Piccoli custodi del Parco”, iniziativa che si terrà al Parco della Libertà di Montesilvano domenica 30 settembre dalle ore 10,30. Partecipano le associazioni Dog Village, Centro Zoé, Nuova Saline, Arci e Legambiente. Info: 366/3014436.

“L’obiettivo dell’iniziativa - puntualizza Gabriele Bettoschi - è anche poter dimostrare che uno stretto rapporto con la natura, può essere molto salutare, oltre che gioioso, anche per i bambini”.

Le attività saranno condotte da operatori con esperienza in ambito educativo e ambientale e consisteranno in laboratori appositamente ideati per la fascia di età 3-5 anni. Attraverso il gioco, i bambini potranno imparare a giocare nel rispetto della natura. Gianluca Milillo, dell’associazione Nuova Saline, precisa: