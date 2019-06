Al Parco dei Ligustri di Loreto una caccia al tesoro per conoscere l'importanza dell'omba degli alberi

Un pomeriggio con la caccia al tesoro ed una lezione di botanica sull'importanza dell'ombra degli alberi. Appuntamento a Loreto Aprutino, nel Parco dei Ligustri, sabato 22 giugno a partire dalle 17, per festeggiare l'arrivo ufficiale dell'estate. Un evento formativo e di divertimento per i più piccoli, per capire quanto siano importanti gli alberi anche e soprattutto nei contesti urbani e come la loro ombra possa mitigare il calore estivo come spiega Alberto Colazilli, responsabile del Centro di Educazione Ambientale:

Quante volte abbiamo sentito il bisogno di sostare sotto un grande albero perchè ci crea un senso di benessere, consapevoli che l’irraggiamento solare diventa insopportabile ed abbiamo bisogno di un immediato riparo. L’albero ha proprio questa funzione, quella abbassare di svariati gradi la temperatura al suolo in modo che il nostro organismo possa respirare e sentirsi meno sofferente

I bambini, prosegue Colazilli, si cimenteranno nella ricerca di indizi e risoluzione indovinelli legati all'ombra degli alberi. Per la partecipazione alla Caccia al Tesoro la prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@villadeiligustri.com o chiamando il 3291521643.