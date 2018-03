Al Pala Dean Martin di Montesilvano l’assemblea dei Testimoni di Geova

È in programma per sabato 3 marzo l’assemblea degli oltre 2000 Testimoni di Geova provenienti da vari paesi dell’area Vestina oltre che da Spoltore, Elice, Città S. Angelo, Silvi e Pineto, presso il Palacongressi Dean Martin di Montesilvano. Il Tema “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente” sarà sviluppato alla luce delle sfide che si presentano quotidianamente circa l’uso dei social network, la scelta dei divertimenti e la ricerca della sicurezza economica.

Sono in programma 12 interventi che approfondiranno l’argomento del fare ciò che è eccellente con l’obiettivo di mostrare come i principi contenuti nella Bibbia sono una valida guida per fare scelte appropriate e operare ciò che è bene verso tutti. Fra i temi affrontati: “Investiamo in un futuro sicuro”, “Scegliamo divertimenti sani” e “Facciamoci guidare dalla Bibbia”.

Momento saliente della giornata sarà il battesimo dei nuovi fedeli alle 11,30 per immersione completa in acqua in una piscina allestita nel complesso. È previsto anche un discorso rivolto a coloro che per le prime volte assistono ad un evento simile. Si intitola “Non prendiamo in giro Dio” e sarà pronunciato alle ore 13:30. Guido D’Addazio e Sergio Silvi, portavoci dei Testimoni di Geova per l’area vestina, hanno affermato:

“Non ci sono dubbi, fare ciò che è eccellente ha un gran senso anche oggi. I principi biblici non sono antiquati, piuttosto contribuiscono a migliorare la qualità della vita e aiutano a guardare con fiducia al futuro”.

Il programma è consultabile online sul sito Internet www.jw.org e l’evento inizierà alle 9,40 e terminerà alle 16,15. L’ingresso è libero e non si fanno collette.