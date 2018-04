Il padre di Marco Pantani a Pescara per ricordare il Pirata

Sarà nel segno del Pirata, della musica dei Nomadi e della solidarietà la giornata di domenica 22 aprile, organizzata dal Fans Club Abruzzo Nomade, nell’ormai abituale location del Parc Hotel Villa Immacolata, a San Silvestro Colli.

Il primo appuntamento è per le ore 11, con l’incontro “L’ultima salita”, in ricordo di Marco Pantani, incentrato sull’omonima canzone, incisa dai Nomadi nel 2006 e dedicata al Pirata, con la sentita partecipazione di Paolo Pantani, papà di Marco, e di Pino Roncucci, suo primo direttore sportivo. Interverranno Andrea Del Castello, saggista e musicologo, che si occupa di comunicazione e scrive su riviste accademiche italiane e straniere, e ha collaborato per diversi anni con il “Premio A. Daolio” di Sulmona, e Silvio Sarta, giornalista e attore, che, tra l’altro, negli scorsi anni ha scritto, diretto e interpretato lo spettacolo “Proprio come Pantani”, per raccontare la vicenda e le imprese dell’atleta di Cesenatico.

Insieme si cercherà, in maniera originale, di tenere viva la memoria di Marco, sempre presente nel cuore dei suoi tifosi e di tutti gli sportivi. A seguire il pranzo di beneficenza, il cui ricavato sarà a sostegno della Fondazione Marco Pantani Onlus, che, sin dalla sua istituzione, si occupa di progetti a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà, promuove inoltre la diffusione del ciclismo e dei veri valori dello sport tra i più giovani, in collaborazione anche con le scuole locali, e dell’Associazione Augusto per la vita, il cui scopo primario è la ricerca oncologica, ma anche la formazione di medici specializzati, apparecchiature e strumenti per centri di Ricerca, con la presenza dell’instancabile presidente Rosanna Fantuzzi, compagna di vita dell’indimenticato Augusto Daolio.

Nel pomeriggio si svolgerà la 3ª edizione della Rassegna abruzzese di Nomadi Tribute Band: i gruppi Emozione Nomade, La Settima Onda e Dimensione Nomade si alterneranno sul palco per interpretare alcuni dei grandi successi di 55 anni di storia musicale, che la band emiliana festeggerà il prossimo giugno a Rimini. Non mancheranno ospiti e sorprese, in una giornata per “Nomadi Dentro”.