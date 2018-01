Open day Stefano Pagliuca wedding photography

Spesso le coppie chiedono su cosa basarsi nella scelta del fotografo per il loro matrimonio. La risposta è molto articolata e visionare solo le foto non basta; per questo Stefano Pagliuca ha organizzato un evento dedicato a tutte le coppie ancora indecise.

Un incontro durante il quale sarà possibile tra l'altro, visionare foto, album, video e conoscere tutti i pacchetti per la stagione 2018.

Per tutti i partecipanti aperitivo di benvenuto. L'incontro prevede la partecipazione di un numero limitato di coppie.

Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere a stefanopagliucaphotography@gmail.com oppure telefonare al 328/1558111.