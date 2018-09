Torna l'Oktober Fest a Pescara: programma e date

Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'Oktober Fest a Pescara. Da giovedì 20 settembre fino a domenica 23 settembre Piazza Garibaldi si trasformerà in un piccolo angolo bavarese, dove gustare birra tedesca di altissima qualità e piatti tipici. A partire dalle 18 saranno aperti gli stand gestiti dal consorzio Pescara Vecchia con musica dal vivo tutte le sere.

L'evento è patrocinato dal Comune, e l'assessore Cuzzi ha voluto sottolineare la sinergia fra amministrazione ed operatori del centro storico:

"Sarà un autunno vivo, stiamo lavorando con tutti gli operatori del comparto commercio e turismo anche per le feste natalizie, perché siamo convinti che la sinergia con la filiera commerciale e turistica sia l’ingrediente più importante per il successo di un territorio. IlConsorzio ha dato un grande esempio di imprenditorialità in tal senso, ci vediamo a piazza della Repubblica da giovedì a domenica per questa vera e propria festa delle tipicità bavaresi”