A Spoltore torna la Novena di Natale itinerante

La ritualità nella tradizione dei canti di questua verrà riproposta venerdì 28 dicembre nel centro storico di Spoltore secondo le antiche modalità itineranti in cui una compagnia si sposta da un luogo all’altro intonando il canto della Novena di Natale.



L’appuntamento è per le ore 18 al Belvedere di Via Dietro Le Mura, per poi effettuare un itinerario, ogni anno diverso e sorprendente , che porta alla conoscenza di luoghi inconsueti dell’antico abitato e all’incontro con i residenti.

Ospiti per una volta delle famiglie che volentieri accolgono la “compagnia” nelle proprie case offrendo il tradizionale “cumplimente” basato sul consumo di dolci natalizi accompagnati naturalmente da generosi bicchieri di vino rosso.

A rendere più suggestiva la Novena di quest’anno saranno i componenti della Compagnia della Pescara e I Pifferari d’Abruzzi, composta da cantori e suonatori di piffero e zampogna in abito tradizionale, che si sposteranno da un luogo all’altro del paese intonando i canti di Natale.