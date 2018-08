Notte nell'Ilex e Sagra della Mugnaia 2018 ad Elice

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con l'affascinante manifestazione diventata un punto di riferimento per l'estate abruzzese, con la Notte nell'Ilex e la Sagra della Mugnaia ad Elice. Dal 7 al 14 agosto ogni sera 400 figuranti animeranno il borgo antico del paese, per una suggestiva serata e nottata medievale accompagnata dai sapori tipici come la pasta alla mugnaia.