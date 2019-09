Università D'Annunzio, Notte Europea dei Ricercatori: bus navetta anche da Pescara

Anche da e per Pescara saranno attivi i bus navetta per raggiungere il campus universitario di Chieti dell'università D'Annunzio, in occasione dell'evento di venerdì 27 settembre "Notte Europa dei Ricercatori". Gli autobus faranno la spola fra Pescara e Chieti e nei parcheggi di scambio dell'area urbana di Chieti (Palasport, stazione di Chieti Scalo ed Università).

I bus saranno disponibili dalle 14,30 ogni 30 e 60 minuti con ritorno a Pescara dalle 18.25 fino alle 1,30 di sabato 28 settembre con partenza ed arrivo da Piazza della Repubblica. Faranno solo una sosta in viale Pindaro davanti la sede dell'università.

Le navette che serviranno l’area urbana di Chieti saranno organizzate su due linee. La prima dal Palatricalle a Largo Cavallerizza, passando per via dei Peligni, via Picena, via Salomone e via Olivieri con frequenza ogni 15 minuti a partire dalle ore 15,00 con l’ultima corsa alle ore 1,30 del 28 settembre. La seconda da Piazzale Marconi (Stazione di Chieti Scalo) a largo Cavallerizza con fermata in via dei Vestini (ingresso Rettorato) con frequenza di mezz’ora a partire dalle ore 13,30 con ultima corsa alle ore 3,00 del successivo 28 settembre.

In programma oltre 180 eventi spalmati sul territorio del capoluogo teatino oltre che nel campus universitario. Per tutte le info: https://ndr2019.unich.it/