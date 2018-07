Notte Bianca a Pescara: quasi 300 mila persone in strada, festa fino all'alba

Oltre quasi 300 mila presenze alla Notte Bianca dell'Adriatico di Pescara. L'amministrazione comunale fa un bilancio positivo dell'evento, con turisti e persone arrivate anche da fuori provincia e fuori Regione per partecipare alla carrellata di eventi, spettacoli, concerti ed appuntamenti sparsi per tutta la maxi isola pedonale. Dal confine con Montesilvano fino a Francavilla per le riviere, con il quadrilatero centrale chiuso al traffico, la città si è animata per tutta la notte fino all'alba. Non sono stati registrati problemi sul fronte dell'ordine pubblico.