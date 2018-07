Notte Bianca al Centro Commerciale Auchan Pescara

Sabato 7 luglio, una notte indimenticabile per grandi e bambini

Al Centro Commerciale Auchan Pescara lo shopping si unisce al divertimento con una grande novità in arrivo per tutti i visitatori della Galleria. Sabato 7 luglio, infatti, dalle 18 alle 22 la Galleria diventa un grande parco giochi con l’attesissima Notte Bianca.

Negozi aperti fino a tardi e tanti eventi per i più piccoli: dai giochi gonfiabili a uno strabiliante spettacolo di micromagia fino a un laboratorio con artisti specializzati in trucchi per bambini. Il tutto, addolcito da zucchero filato gratis per tutti e da bolle di sapone per rendere l’atmosfera ancora più allegra.

