‘Note sotto le stelle’, a Spoltore una serata tra musica e stelle lungo le vie del borgo

Una serata con il naso all’insù e le orecchie ben aperte per apprezzare al meglio la magia di un cielo stellato e quella della musica: a Spoltore giovedì 9 agosto si celebra la vigilia di San Lorenzo con “Note sotto le stelle”, una manifestazione promossa da “Pro Loco Spoltore – terra dei 5 borghi” e dalla “SOMS – Società Operaia di Mutuo Soccorso”, con il patrocinio del Comune di Spoltore.

A partire dalle ore 18, dal Belvedere alla torre del castello, le strade e le piazzette del borgo ospiteranno conferenze, intrattenimento con un clown, consulti astrologici e olistici, stand gastronomici e degustazioni di vino e birre artigianali, ma soprattutto concerti e osservazioni astronomiche guidate da astrofili con l’ausilio di telescopi professionali.

Accompagnati da un sottofondo di jazz, musica classica, tango, blues e brani di Mina, Spoltore diventerà un piccolo osservatorio astronomico a cielo aperto per scoprire i segreti degli astri e delle galassie proprio in una delle notti in cui è maggiormente visibile lo straordinario spettacolo delle stelle cadenti.

Il programma della serata prevede i seguenti appuntamenti:

alle 18.00: in vico Belvedere, conferenza gastronomica con Gennaro Avano

dalle 20.00: nel centro storico, stand gastronomici e degustazione vino e birre artigianali

dalle 21.00: sul belvedere, intrattenimento per bambini con il clown Gianluca Castellano

alle 21.00: in piazza D’Albenzio, concerto della Coffee Blues Band

dalle 21.30: al castello, osservazioni astronomiche guidate con telescopi

in piazza Di Marzio, concerto di TinainMina

alle 22.00: in largo Fosse del Grano, Ensamble Seicentonovecento

alle 22.30: in piazza D’Albenzio, concerto del duo jazz Bepy D’Amato e Tony Pancella

in piazza Di Marzio, tango argentino con ASD Calesita

dalle 21.00: in vico Belvedere, consulti astrologici e olistici con Catia Iannucci

Prenotazioni presso il Punto Informativo (piazza Di Marzio). Info: tel. 339/8510937.