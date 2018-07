Non perdere i Saldi estivi al Pescara Nord!

Il Centro Commerciale è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 21, Ti aspetta con la sua offerta commerciale di oltre 70 negozi, aree ristorazioni e servizi per il tuo shopping e tempo libero.

Puoi utilizzare i comodi parcheggi, l’area custodita dove i bambini possono giocare e divertirsi in sicurezza, i servizi per la famiglia, le aree relax e il wifi gratuito in tutto la galleria.

Collegati al nostro sito o alla nostra pagina facebook per essere sempre aggiornato su eventi, promozioni e novità.

Pescara Nord: più shopping, più ristorazione, più divertimento …. Vieni anche tu!

Uscita A 14 – Città Sant’Angelo /Pescara Nord