Natale e Capodanno al porto turistico con la seconda edizione di "Milleluci"

Al porto turistico, per il Natale, ci sarà la seconda edizione di Milleluci: eventi dal 9 dicembre al 6 gennaio.

Si parte domenica 9 nella piazzetta commerciale (parcheggio gratuito) con le attività natalizie per i più piccoli: dal trucca bimbi alle foto con Babbo Natale in persona - pronto ad offrire simpatici doni - all’accensione del grande albero firmato Luci d’Artista, in sinergia con Comune di Pescara e CCIAA Chieti Pescara.

Spazio, inoltre, al cinema con due proiezioni di Pupi Avati: Regalo di Natale è il titolo della prima pellicola, in calendario per il 23 dicembre alle 21 nel padiglione Becci, ingresso libero, spazio riscaldato. Il regista invierà un videomessaggio per salutare il pubblico di Pescara. Lo stesso cineasta sarà protagonista anche del secondo appuntamento cinematografico, il 26 dicembre, con La rivincita di Natale (sempre nel padiglione Becci, ingresso libero ore 21, spazio riscaldato).

Arricchiscono l’offerta, un appuntamento con il vernacolo abruzzese a cura di Franca Arborea (‘Ndonie e splendore, il 15 dicembre alle 21, al padiglione Becci) e quello con la band The Original Newport Gospel Singers, il 23 alle 18.30; previste anche le coinvolgenti battaglie a suon di musica, meglio conosciute come Combat Rock con le migliori cover band in circolazione: il 28 si sfideranno sul palco le cover degli AC/DC e degli Aerosmith e il 29 quelle dei Black Sabbath e dei Deep Purple.

Il tutto in attesa del Capodanno vintage - We are family che sarà all’insegna della musica anni ‘50/’60 (previsto gran buffet), per poi arrivare alla Befana che vien dal mare (in collaborazione con la Società Italiana Salvamento): appuntamento sulle banchine del Marina, il 6 gennaio alle 11.