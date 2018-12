Natale 2018, a Pescara Babbo Natale arriva in Tir per i bambini meno fortunati

Babbo Natale arriverà in Tir per i bambini pescaresi e teatini ospiti di case famiglia. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Novissi Onlus e dall'assessorato alla cultura del Comune di Pescara, si terrà domenica 16 dicembre. Appuntamento con il "Santa Claus in Tour" con il mezzo pesante addobbato e trasformato per l'occasione in una vera e propria casa mobile di Santa Claus che sarà parcheggiato a Piazza della Repubblica. Babbo Natale regalerà ai circa 200 bambini meno fortunati, dolci, doni ed allegria.

Nivea Mammarella, volontaria Novissi e referente del progetto ha spiegato:

"Questa ennesima iniziativa giunge al culmine di un periodo di frenetica attività per la Novissi Onlus, che dopo la consegna di un container di aiuti a Yegué, nello stato africano del Togo, si impegna nuovamente in un iniziativa solidale a favore dei bambini del nostro territorio. L’evento vedrà il passaggio del Babbo Natale Novissi su di un mezzo pesante, messo a disposizione da Italia Logistica, divenuto la casa di Santa Claus. Perché il Babbo Natale Novissi è un po’ ribelle. Ma il Babbo Natale Novissi è anche molto speciale, infatti è particolarmente impegnato a favore di quei bambini, di tutti i colori e religioni, un po’ più sfortunati, ma che hanno tanta voglia di giocare e costruirsi un futuro radioso. Il giorno 16 in particolare a ospitare l’iniziativa saranno i paesi nelle vicinanze di Pescara, ovvero Sambuceto, Montesilvano e Pescara stessa, nei quartieri di Fontanelle, Rancitelli e al centro. Il giorno 15 saranno interessati dall'iniziativa i paesi della provincia di Chieti, ovvero Vacri, Ripa Teatina, Francavilla al Mare e Chieti. Il camion si fermerà prima nelle piazze dei vari centri, dove ci sarà uno splendido momento di condivisione aperto a tutti i bambini, in cui verranno regalate caramelle, per poi fare tappa nelle varie case famiglia, dove verranno distribuiti i doni che gli stessi ospiti delle case famiglia hanno scelto attraverso l'invio di una lettera al Babbo Natale Novissi. Un sentito ringraziamento va al Main Sponsor Saquella 1856, che nella persona del Sig. Enrico Saquella, fin da subito si è resa partecipe dell'iniziativa”.

Fra gli organizzatori dell'iniziativa anche l'azienda Saquella, come spiega la responsabile marketing Ciampaglione: