Natale 2018, a Silvi venerdì 7 dicembre accensione dell'albero e delle luminarie

Venerdì 7 dicembre, in occasione dell'accensione ufficiale dell'albero di Natale e delle luminarie in tutta la città, parte il calendario degli eventi previsti per le festività natalizie a Silvi.

Appuntamento a Piazza Marconi con il sindaco e la giunta comunale, e l'esibizione del coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” diretto da Elena Pallotta e Fabio Di Berardino, oltre a gonfabili per bambini ed artisti di strada.

Il sindaco Scordella ha sottolineato la valenza simbolica e sociale degli eventi natalizi:

"Vuole essere l’occasione di una festa, di una grande festa in cui sentirci tutti fratelli nel forte richiamo ai valori della nostra tradizione e alle nostre radici"

L'assessore Di Giovanni sottolinea come l'obiettivo dell'amministrazione comunale sia quello di riscoprire il senso della famiglia e delle feste assieme ai propri cari ed alle persone amate, stando insieme e vivendo con gioia i giorni di festa.