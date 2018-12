Natale 2018, in centro a Pescara arrivano le renne salvate dal macello

In occasione delle festività natalizie e delle numerose iniziative organizzate dai commercianti e dall'amministrazione comunale in centro a Pescara, quest'anno ci sarà anche una visita particolare. Arriveranno infatti alcune renne salvate dal macello che allieteranno i giorni di festa nei pressi della pista di pattinaggio e della Casa di Babbo Natale a Piazza della Rinascita.

Come spiega l'organizzatore Massimo Di Francesco:

“In centro accenderemo con le luci anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. E’ unica per Pescara, con la sua forma di cuore e riceverà anche una visita molto speciale durante i giorni di festa, quella di alcune renne che abbiamo contribuito a salvare da una morte annunciata, le abbiamo prese in carico e dopo il periodo natalizio vivranno in un allevamento che stiamo costruendo a Teramo, per il recupero e l’accoglienza di questi speciali animali, dotato di tutto ciò che serve a farle vivere in modo dignitoso e sicuro”