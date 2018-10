"My Amy", al Circus lo spettacolo teatrale dedicato ad Amy Winehouse

Un tributo all'artista Amy Winehouse, con un concerto - spettacolo in programma venerdì 19 ottobre al Teatro Circus di Pescara. Si chiama "My Amy" ed è patrocinato dall'amministrazione comunale. Protagonista della serata Claudia Costantino, cantante ed artista pescarese con la regia di Vincenzo Olivieri, per la prima volta autore e direttore artistico di una produzione non comica.

Nella band che si esibirà sul palco ci sarà anche Robin Benerjee, chitarrista di Amy Winehouse presente alla conferenza stampa di presentazione dell'assessore alla cultura Giovanni Di Iacovo. L'evento prevede momenti musicali, alternati da pezzi teatrali e documentari con proiezioni e filmati sulla vita della giovane cantante scomparsa nel 2011.

"Una voce potente, talentuosa e intensa che fa i conti con una Amy Winehouse privata, fragile, dipendente dall’alcool e da un uomo, morta all’apice del successo a 27 anni, stessa età di Kurt Cobain e Janis Joplin. Il 19 ottobre avremo la prima di un grande viaggio all’interno della sua musica e della sua esperienza, che sarà teatro, concerto e proiezioni di filmati e documenti su di lei con la voce e l’interpretazione di Claudia Costantino"

Vincenzo Oliveri racconta come è nata l'idea di uno spettacolo dedicato ad Amy Winehouse:

"La cosa è nata da una collaborazione con Claudia Costantino che conosco da diverso tempo, quando ha partecipato a uno dei miei spettacoli sono rimasto colpito dal suo talento e dalle emozioni che lei creava sul palco con la sua voce e la sua presenza cantando Amy Winehouse. E’ nata da questo l’idea di fare uno spettacolo per documentare la vita di Amy e incanalare anche l’ammirazione e la conoscenza che lei ha per questa figura che ha fatto un viaggio troppo breve nella musica di questo secolo. Un viaggio fatto di musica e di momenti legati a filmati originali, fotografie e vi assicuro che sarà davvero emozionante vederla sul palco nei panni di Amy."

Musicisti:

- Piano e tastiere Angelo Trabucco

- Chitarra Alessandro Serra

- Basso Martina De Medio

- Batteria Stefano Toscano

Sezione fiati

- Sax tenore Samuele Cicchitti

- Sax baritono Luca Cipriani

- Tromba Jorge Ro

Coristi

- Emilio Spinozzi

- Daniel Mincone